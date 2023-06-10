«الزراعة»: 243 منفذا للسلع استعدادا لموسم عيد الأضحى في المحافظات

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ موسم عيد الأضحى واحد من المواسم التي تشهد اهتماما كبيرا من قبل الوزارة في أكثر من محور، مثل توفير السلع والمنتجات، والاستعداد من خلال عمليات التفتيش والضبطيات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية التي تقوم بجهد كبير جدا في هذا الأمر، وتكثيف تواجد الأطباء البيطريين في المجازر ونقاط الذبح.

تكثيف الجهود وتعظيم التواجد في هذه الفترة استعدادا لموسم عيد الأضحى

وأضاف معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في هذه المحاور تم تكثيف الجهود وتعظيم التواجد في هذه الفترة استعدادا لموسم عيد الأضحى، وبالنسبة لتوفر السلع ومنافذ الوزارة، فإن لدينا أكثر من 243 منفذا تغطي الجمهورية بالكامل، وهناك مجموعة أخرى من الشوادر التي تم فتحها، وهي مبادرة خير مزارعنا لأهالينا».

فرصة كبيرة كي يجد المواطن كل احتياجاته من خلال هذه الشوادر

وأشار «القرش»، أنّ هناك فرصة كبيرة ليجد المواطن كل احتياجاته من خلال هذه الشوادر، وكان أخر الشوادر التي تم فتحها في معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي، حيث جرت تنظيم معرض كبير لخير مزارعنا لأهالينا موجود فيها كميات مضاعفة من اللحوم، ويبدأ ضخ اللحوم بـ225 جنيه، وكل احتياجات البيوت موجودة داخل هذه المبادرة والمنافذ، كما وجه كل العاملين على المنافذ بضرورة عرض وطرح كميات إضافية ومخزونات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين.

وأكد أنّ بيع اللحوم بـ400 جنيه في بعض محال الجزارة يرجع إلى أن بعض الناس يضعون تكاليف التسويق والدعاية وبعض المواصفات الخاصة كما أن أماكن العرض تختلف، موضحا «نعمل على زيادة المعروض من خلال منافذ الوزارة بحيث يكون هناك بديل، فلو أن أسعار بعض المحال غالية سيكون البديل متاحا من خلال منافذ وزارة الزراعة ومنافذ الدولة، وعندما يزيد هذا العدد سيضطر من يخصص زيادة غير مبررة أن يقلل السعر إلى سعر معادل يرضي المستهلك».

وتابع معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة: «جرى الإفراج عن شحنات وخامات الأعلاف في الفترة من أكتوبر حتى بداية يونيو بـ5.5 ملايين طن وهو ما كلف الدولة المصرية مبالغ كبيرة جدا بلغت 2.5 ملايين دولار، وهو ما انعكس على أسعار الأعلاف وحصل انخفاض كبير في أسعارها».