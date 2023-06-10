بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى للسفر يوم 24 يونيو الجاري

بدأت هيئة السكك الحديدية، اليوم السبت، حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك للسفر يوم 24 يونيو الجاري، مؤكدة تكثيف الاستعدادات الخاصة بتشغيل القطارات في فترة العيد لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، أعلنت هيئة السكة الحديد في تقرير لها، مجموعة من التعليمات المهمة لقيادات الهيئة أبرزها التواجد بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط.

زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر

وضمن الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى، قررت الهيئة، زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، فضلًا عن ستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، مؤكدة أنه سيتم تشديد الرقابة على منافذ بيع التذاكر داخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء.

شددت أيضًا هيئة السكك الحديدية، على ضرورة التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية، موضحة أنها حريصة على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

توفير حجز التذاكر «أون لاين»

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، أنه تقرر إتاحة حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك إلكترونيًا من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك تسهيلًا على المواطنين، موضحًا أن الحجز الإلكتروني متاح الآن لجميع الخطوط على الوجهين البحري والقبلي.