«الداخلية»: ضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه في حملة أمنية مكبرة بالمحافظات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر (قسم شرطة التجمع الخامس – مركز شرطة أبوكبير – مركز شرطة القناطر الخيرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (القاهرة – القليوبية - الشرقية)، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

- مديرية أمن القاهرة: ضبط (عنصر إجرامي له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس الشابو – كمية لمخدر الكوكايين – سيارة – 3 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية).

ضبط سيدة متهمة بالاتجار في المخدرات

مديرية أمن القليوبية: ضبط (سيدة) حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس الشابو - كمية لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما جرى ضبط (سيدة) حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس الشابو – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

مديرية أمن الشرقية: ضبط (عنصر إجرامي له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 200 قرص مخدر لعقار الترامادول – 110 قرص مؤثر لعقار الأبتريل – مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط ترامادول بحوزة متهم

ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 400 قرص مخدر لعقار التامول – 30 قرصا مؤثرا لعقار الأبتريل – كمية لمخدر الأفيون – كمية لمخدر الحشيش – 2 قطعة حجرية يشتبه في كونهما أثرية – مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان حساس).

ضبط (عنصر إجرامي له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – 2 سيارة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (سيدة) حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزتها (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، كما تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(مليون و900 ألف جنيه تقريبًا).