اليوم.. الداخلية تبدأ تفويج حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت، إجراءات مكثفة لتفويج حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة، وتعكف الوزارة على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات على حجاج بيت الله الحرام مع مغادرة أول فوج من مطار القاهرة لهذا العام 1444 من هجرة الرسول.

الداخلية تضع خطة مكثفة لتسهيل إجراءات سفر حجاج القرعة

ووضعت الوزارة، خطة مكثفة لاتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج القرعة بيت الله الحرام، وذلك بهدف التسهيل والتيسير عليهم منذ مغادرتهم البلاد وصولاً إلى الأراضي المقدسة وكذلك طوال مدة وجودهم في المناسك وحتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين بعد الانتهاء من مناسك الحج.

استقبال الحجاج في صالة المواسم

كما دفعت بعدد كبير من الضباط في مصلحة الجوازات والهجرة من أحل إنهاء إجراءات السفر بسرعة كبيرة بداية من وصول الحجيج إلى صالة المواسم المخصصة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن وحتى إقلاع الطائرة من مطار القاهرة إلى بيت الله الحرام.

الداخلية تناشد الحجاج بالالتزام بالتعليمات

وناشدت وزارة الداخلية، ضيوف الرحمن التعاون مع مسئولي بعثة حج القرعة، والالتزام بالضوابط التي أعلنتها البعثة والمعمول بها في الأراضي المقدسة، حتى لا يتسبب ذلك في عرقلة سفر الحاج موضحة أن كافة الشروط تصب جميعها في مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج هذا العام.