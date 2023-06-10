مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص ودراجة نارية بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق «الدلنجات - إيتاي البارود» بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص على طريق «إيتاي - الدلنجات»، ما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين، وجار عمل الفحوصات الطبية للمصابين، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة «محروس م ع»، 68 سنة، و«مصطفى م. ا»،21 سنة، و«شهد ع. ال»، عامان، و«شاهندة ع .ال»، 38 سنة، و«محمد م. ر»، 80 سنة، و«خالد ع. ال»، 63 سنة، و«أحمد ط. ب»، 33 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومقيمون مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تحديد هوية المتوفاة

وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تدعى منال إبراهيم الششتاوي، 40 سنة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.