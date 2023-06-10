إغلاق 44 منشأة غذائية غير مرخصة في الدقهلية

أكد شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قيام إدارة مراقبة الأغذية بشن حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية بالدقهلية، وأوصت بإغلاق 44 منشأة بسبب عملها دون ترخيص.

حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان، أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، لضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

ضبط 44 منشأة غذائية مخالفة بالدقهلية

وأوضح «مكين»، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شنت حملات تفتيشية على 172 منشآة، وضبطت 44 منها تعمل دون ترخيص ومنشأة واحدة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأشار إلى أن الحملات حررت 109 محاضر، وسحبت 57 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 1200 كيلو من أغذية متنوعة، و172 لتر عصائر، وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأكد «مكين»، استمرار «صحة الدقهلية» في الحملات، وفقا للخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.