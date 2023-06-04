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عمومية هيئة قضايا الدولة تعتمد ترقية 147 مستشارا إلى درجتي نائب رئيس ووكيل

كتب:

محمد عيسى
03:06 ص | الأحد 04 يونيو 2023
هيئة قضايا الدولة_ ارشيفية

هيئة قضايا الدولة_ ارشيفية

انعقدت، أمس السبت، الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة لترشيح السادة المرشحين للترقية لدرجة نواب رئيس الهيئة لعدد 71 مستشارا ولدرجة وكيل الهيئة لعدد 76 مستشارا. 

اعضاء المجلس الاعلي

حضر الجمعية العمومية المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة و نواب رئيس الهيئة: 

المستشار عبد العال جرنة نائب الرئيس رئيس التفتيش الفني.

المستشار احمد فكري صالح نائب الرئيس الأمين العام.

المستشار هاني محمد على نائب الرئيس رئيس المكتب الفني.

والسادة المستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشار د فوزي شادي نائب رئيس الهيئة. 

والمستشار محمد فهمي نائب الرئيس. 

والمستشار احمد ثابت نائب ألرئيس .

والمستشار ايهاب سعيد نائب الرئيس. 

وأعضاء الجمعية العمومية.

ترشيح الجمعية العمومية للمستشارين مفروض بنص القانون 

جدير بالذكر أن ترشيح الجمعية العمومية للتعيين في درجتي نائب رئيس، ووكيل أمر يفرضه القانون لسلامة الإجراءات، عملا بنص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، لذلك فإن حضور أعضاء الجمعية العمومية يعد واجبًا، ويمثل جانبا اساسيا من مهام اعضائها إذ يتيح لهم السبيل لأداء دور جوهري باختيار العناصر الصالحة لشغل هاتين الوظيفتين القياديتين، وهو أمر من شأنه إعلاء شأن الهيئة وتنمية العمل بها، ويشكل التخلف عنه إخلالا بواجب قانوني تقوم عنه مسئولية اعضاء الجمعية العمومية".

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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