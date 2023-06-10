20 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد» في دور العرض

قُدر إجمالي إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد، بنحو 20 مليون جنيه، منذ انطلاق عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023، وجاء في المركز السابع من حيث قائمة الإيرادات اليومية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وجاء على رأس قائمة الإيرادات اليومية فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، وفيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني.

مراكز أولى وأخيرة في الإيرادات

وجاء في المركز الثالث من حيث الإيرادات اليومية، فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، وفي المركز الرابع فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، والمركز الخامس فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وفي المركز السادس فيلم 19 ب بطولة سيد رجب، والمركز الثامن والتاسع لفيلمي مغامرات كوكو وساعة إجابة، ومن المقرر رفعهما من السينما بسبب ضعف الإيرادات الخاصة بهما.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، أحمد فهيم.

قصة الفيلم

تأتي أحداث فيلم ابن الحاج أحمد، في إطار كوميدي يجمع بين الخيال والأكشن، ويكتشف ابن الحاج أحمد ويقوم بدوره شيكو، أن والده ويقوم بدوره سيد رجب يخفي الكثير من الأسرار، ووجود عصابة تطارده للتخلص منه ومجموعة من أصدقاءه القدامى وهم صبري فواز وإسماعيل فرغلي وعايدة رياض.