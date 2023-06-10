توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أجواء متقلبة تشهد رياحا وأمطارا

استعرض خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية مساء اليوم، في بيان، توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس معتدل في الصباح وخلال ساعات الليل، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

طقس 72 ساعة

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس الأحد والاثنين ستشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء، فيما يشهد بعد غد الاثنين أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية بنسبة 20%.

وتابعت أن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء المقبل ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والصحراء الغربية.

كما يشهد الثلاثاء الموافق 13 يونيو الجاري أمطارا خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلا عن أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء.

درجات الحرارة الأحد 11 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

درجات الحرارة الاثنين 12 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 13 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.