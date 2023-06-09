تناول الفاكهة والاستحمام بمياه باردة.. نصائح للتغلب على الطقس الحار

موجات حارة متتالية تبلغ ذروتها في بعض الأحيان مقارنة بمعدل درجات الحرارة في فصل الربيع كل عام، وكأننا في فصل الصيف المعروف بالارتفاع الشديد في الحرارة، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات صحية عديدة لبعض المواطنين، مثل منها ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

مضاعفات صحية لكبار السن

هناك العديد من الطرق التي يستطيع من خلالها المواطنين في التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة، وفي هذا الصدد تحدث الدكتور أحمد رمزي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في العديد من المضاعفات الصحية، خاصة لكبار السن الذين لايتحملون موجة الطقس الحارة، وهذه الفئة يجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتزام المنازل إلا في الحالات الضرورية التي تدعو لذلك.

ووجه «رمزض» العديد من النصائح للمواطنين، لمساعدتهم في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة، منها:

1ـ يجب شرب كميات كبيرة من المياه يومياً، بمعدل لا يقل عن 3 لترات على فترات متقطعة من اليوم، للحصول على الترطيب المناسب.

2ـ تجنب تناول الأطعمة الحارة، وفي حالة تناول هذه الأطعمة فيجب شرب السوائل الباردة معها أو تناولها مع أنواع مرطبة من الطعام.

3ـ تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

4ـ ارتدِاء قبعة ونظارة شمسية للحماية من أشعة الشمس الضارة، مع عدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر.

5ـ التقليل من تناول المنبهات.

6 ـ ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون مصنوعة من ألياف طبيعية، مثل القطن والكتان.

8 ـ تجنب أداء الأنشطة الشاقة خلال فترات النهار.

9 ـ الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات التي تحتوي على الكثير من المياه والفيتامينات والمعادن، مثل البطيخ والكانتلوب والخيار والفواكه الحمضية، والتي من شأنها مساعدة الجسم على الاحتفاظ بالرطوبة.

10ـ يجب الاستحمام بالماء البارد لمنح جسمك الترطيب اللازم.