إجلاء 6 آلاف شخص جراء الفيضانات بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا.. ما القصة؟

أكّد الحاكم المؤقت لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم السبت، إنه تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من بينهم 235 طفلًا، من الأجزاء التي غمرتها الفيضانات في منطقة خيرسون بعد انهيار سد كاخوفكا.

المناطق المتضررة: نوفايا كاخوفكا وأليشكي وجولايا بريستان

وأضاف سالدو: «حتى صباح اليوم 10 يونيو، تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من المناطق التي غمرتها الفيضانات في بلديات نوفايا كاخوفكا وأليشكي وجولايا بريستان، بما في ذلك 235 طفلا و81 شخصا من ذوي الحركة المحدودة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأوضح سالدو: «تمّ نقل 32 شخصًا إلى المستشفيات»، وأشارت وكالة «تاس» إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، في صباح يوم 6 يونيو الماضي، مما أدى إلى تدمير صماماتها وتسبب في إطلاق المياه بشكل غير متحكم فيه، وتأثرت 35 مستوطنة ومنطقة بمياه الفيضانات، ويتم إجلاء سكان المستوطنات المجاورة.

«الطاقة الذرية»: كارثة سد كاخوفكا تشكل «صعوبة بالغة» لمحطة زابوريجيا

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعربت عن قلقها بسبب تناقص مياه التبريد المتاحة لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا في نهر دنيبرو القريب.

وقالت الوكالة إنَّها «تراقب بعناية حالة السد المحيط بحوض التبريد الكبير بسبب الضغط المتزايد الناجم عن الفقد الهائل للمياه على جانبه الآخر».

وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أمس الجمعة، بأنَّ الوكالة التي نشرت مراقبين في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، تراقب الوضع عن كثب.