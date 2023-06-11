خبير يكشف حقوق وواجبات المتهم في القانون.. منها «توفير دفاع»

يضمن القانون للمتهم الحقوق والواجبات، سواء في حالة البراءة أو الإدانة، وهو ما أوضحه حازم محمد، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، قائلا إنّ القانون يكفل للمتهم حقوقا وواجبات في ساحات القضاء، من خلال إصدار المحكمة أحكام قضائية عادلة تقيم من خلالها الأدلة القانونية على المتهم.

توفير الحماية للمتهم

وأضاف الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ أولى خطوات تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهم، توفير الحماية له أثناء المحاكمة كي لا يتعرض للترويع أو العدوان على النفس، وتكون الشرطة مسؤولة عن نقل المتهم من أماكن الاحتجاز إلى ساحة المحاكمة وإعادته إلى محبسه في حمايتها.

حق علانية المحاكمة

وتابع أنّه من بين حقوق المتهم أيضا، علانية المحاكمة التي يضمنها القانون له، حتى يقيم أدلة الاتهام في أجواء قانونية سليمة لا يعكر صفوها أي أمور أخرى.

انتداب محامٍ لتحقيق العدالة والنزاهة

وتطرق الخبير القانوني إلى أنّ المحكمة تكون ضامنة لتوفير الدفاع عن المتهم حال عدم توكيله محامٍ من تلقاء نفسه للدفاع عنه في القضية المنظورة أمام القضاء، حينها تتولي المحكمة انتداب محاميا ليتولى تلك المهمة تحقيقا لمبدأ العدالة والنزاهة التي تتمتع بها المحاكمة.