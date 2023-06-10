استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. وعيار 21 يسجل 2335 جنيهًا

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2335 جنيهًا، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة بالبورصة العالمية عند مستوى 1961 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر

وأضاف «إمبابي»، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2669 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2002 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1557 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18680 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب

في حين تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال العملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2340 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2335 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1965 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1961 دولارًا.

وأشار إلى أن أسعار الذهب تشهد استقرارًا نسبيًا بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية مع استقرار حركة المبيعات، وسعر صرف الدولار بالأسواق الرسمية والموزاية، وسط ترقب للأسواق لمصير أسعار الفائدة بالبنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل، واجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل، وهو ما سيكون له تأثير على حركة الأسعار.