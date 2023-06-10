نظام تأجيل المواد في الثانوية العامة 2023.. وزارة التعليم توضح

مع قرب امتحانات الثانوية العامة 2023، يتساءل بعض طلاب الصف الثالث الثانوي، عن نظام تأجيل المواد في الثانوية العامة 2023، المقرر أن تبدأ يوم الأثنين بالمواد الغير مضافة للمجموع، حيث يؤدي أكثر من 700 ألف طالب وطالبة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة في 2100 لجنة امتحانية يوم 12 يونيو في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

نظام تأجيل المواد في الثانوية العامة 2023

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الطالب الذي يرغب في تأجيل بعض المواد في امتحانات الثانوية العامة 2023 على سنتين، لا يحتاج أن يقدم طلب ويُخطر وزارة التربية والتعليم ولا المديرية التعليمية بذلك، بل بإمكان الطالب التقسيم والتأجيل من تلقاء نفسه.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّ طالب الثانوية العامة 2023 والذي يرغب في تأجيل بعض المواد في امتحانات الثانوية العامة يمكنه فعل ذلك بطريقتين، إما بالغياب عن امتحان المادة التي يرغب في تأجيلها للعام الدراسي المقبل، أو بإمكانه الحضور وعدم الإجابة، لأنه لو أجاب ونجح في المادة فلن يتمكن من امتحانها مرة ثانية خلال العام التالي، أما المادة أو المواد التي قام بتأجيلها، فإنه سيتقدم إليها السنة المقبلة باستمارة امتحانات الثانوية العامة ويحصل على الدرجة الفعلية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.