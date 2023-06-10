الكشف على 1000 مريض مجانا في صان الحجر ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، في بيان، تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الملاحة، بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

13 عيادة في القافلة

واشتملت القافلة الطبية على 13 عيادة، بها 11 تخصصا طبيا، هي الباطنة، والجراحة العامة، والقلب والأوعية الدموية، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصصات الباطنة والأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

الكشف على 1000 مريض بقافلة طبية

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1083 مريض من أهالي صان الحجر، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.