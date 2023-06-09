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قافلة طبية لخدمة العاملين بالكهرباء وأسرهم في محافظة بورسعيد

كتب:

سلامة عامر
09:05 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
د محمد شاكر وزير الكهرباء

د محمد شاكر وزير الكهرباء

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، الاستمرار في مسيرة القوافل الطبية المجانية التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية منذ بداية العام الحالي 2023، والتي تضم كافة التخصصات الطبية المتعددة، ويتم فيها الاستعانة بأطباء ذوي كفاءة عالية وخبرة، لخدمة العاملين بجميع قطاعات الكهرباء بالمحافظات والمعاشات وأسرهم وجموع المواطنين.

تنظيم القافلة بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء

وكشفت شركة الخدمات الطبية برئاسة الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والعضو المنتدب عن تنظيم قافلة طبية بمحافظة بورسعيد يوم الثلاثاء المقبل 13 من شهر يونيو الجاري 2023 بالتنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

القافلة تضم استشاريين وأخصائيين في تخصصات مختلفة

وقال الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس شركة الخدمات الطبية وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق أن القافلة تضم العديد من الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات مختلفة من مستشفيات السلام الدولي والعيون الدولي وكهرباء الإسماعيلية. 

وأشار سليم في تصريحات صحفية إلى أنه يشرف على القافلة د.غادة أحمد ماهر رئيس قطاع الجيزة ود.نزيه أحمد رفعت رئيس قطاع الإسماعيلية ود.سمر مبروك مدير الإدارة الطبية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.