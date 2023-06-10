كل ما تريد معرفته عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. تسهيلات في جميع الخدمات

بطاقة الخدمات المتكاملة، خدمة أتاحتها الدولة المصرية لذوي الهمم؛ للتعبير عن مدى اهتمامها بهذه الفئة؛ لما لها من مميزات عديدة يدركها الكثيرون ويجهلها البعض، إذ تقدم العديد من الخدمات المهمة والتسهيلات في جميع الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات.

في هذا الصدد، يقول خليل محمد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، أن الشخص ذوي الهمم يستخدم بطاقة الخدمات المتكاملة عند كل خدمة من الخدمات التي يحتاج إليها، مشيرًا إلى أن هناك آليتين في شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، الأولى ممن تنطبق عليهم المادة الثانية من القانون وهو تعريف الشخص ذوي الإعاقة من الإعاقات الشديدة أو بالغة التي تشمل الشلل الدماغي الشديد أو بتر عضو أو أكثر من عضو من أطراف الجسم أو لديه إعاقة بصرية شديدة أو فقد في السمع، وإن كان من متلازمة داون من أصحاب اضطراب طيف التوحد والقزامة التي لا يزيد فيها الطول على 140 سم عند سن البلوغ بموجب تقرير طبي من أي مستشفى حتى وإن كان تاريخه من سنة 2019.

طلبات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من بين الأوراق المطلوبة 3 صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد بالنسبة للأطفال وصورة من بطاقة الرقم القومي للأب، على أن يتوجه الشخص بهذه الوثائق الرسمية إلى مكتب التقرير المختص، ويشرع في ملء استمارة مميكنة تسمى استمارة الخدمات الشاملة.

ولفت «خليل»، إلى أن إجراء التقييم الوظيفي يكون عبارة عن أداة وضعها الخبراء لقياس مدى قدرة الشخص على القيام بالأنشطة الحياتية اليومية من عدمه، في حال ثبوت عجز الشخص عن القيام بهذه المهام، يتم استخراج البطاقة له، وإرسال بياناته لشركة الطباعة ثم تقوم بتسليمها لشركة الشحن المنزلي، فضلاً عن قيامه بشحن مبلغ 50 جنيهًا على البطاقة على رقم 8888 لتفعيلها وتقوم شركة الشحن بتحصيل مبلغ 55 جنيهًا من العميل.

الإعاقات المتوسطة تسجل في موقع وزارة الصحة

وأشار إلى أنه في حال كان الشخص من الإعاقات المتوسطة سواء إعاقة بصرية أو سمعية متوسطة أو شلل دماغي متوسط، يقوم بالتسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص للكشف الطبي لطالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ويملأ البيانات المطلوبة على الموقع، ثم يتم تحديد موعد، وفي هذه الأثناء يتم تجهيز المستندات المطلوبة الخاصة بكل حالة من الحالات ثم يتوجه إلى المكان والموعد المحددين له من قبل الوزارة، ثم تسلم منه الأوراق والتقارير الطبية ثم يتبع الخطوات التي اتبعها الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة.