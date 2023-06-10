حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد قطارات عيد الأضحى 2023 «المكيفة وذات التهوية الديناميكية»، موضحة أنها تعمل على استيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.

مواعيد قطارات عيد الأضحى 2023 ثالثة مكيفة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات عيد الأضحى 2023 وفق ما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية في تقرير لها.

قطار 1942 ثالثة مكيفة

- يتم تشغيل قطار 1942 ثالثة مكيفة على خط «القاهرة - أسوان».

- يتم تشغيل القطار في الفترة من 22 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

- يقوم قطار 1942 ثالثة مكيفة الساعة 10:40 مساء من محطة القاهرة.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

قطار 1943 ثالثة مكيفة

- يتم تشغيل قطار 1943 ثالثة مكيفة على خط «أسوان - القاهرة».

- يتم تشغيل القطار في الفترة من 23 يونيو الجاري حتى يوم 8 يوليو المقبل.

- يتحرك قطار 1943 ثالثة مكيفة من محطة أسوان الساعة 3:00 مساء.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 3:40 صباحًا.

قطار 1944 ثالثة مكيفة

- يتم تشغيل قطار 1944 ثالثة مكيفة على خط «الإسكندرية - أسوان».

- يتم تشغيل القطار يوم 25 يونيو الجاري.

- يقوم قطار 1944 ثالثة مكيفة من محطة الإسكندرية الساعة 5:10 مساء.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 9:05 صباحًا.

قطار 1945 ثالثة مكيفة

- يتم تشغيل قطار 1945 ثالثة مكيفة على خط «أسوان - الإسكندرية».

- يعمل قطار 1945 ثالثة مكيفة يوم 2 يوليو المقبل.

- يقوم قطار 1945 ثالثة مكيفة الساعة 9:30 مساء من محطة أسوان.

- يصل قطار 1945 ثالثة مكيفة إلى محطة الإسكندرية الساعة 1:15 مساء.

مواعيد قطارات عيد الأضحى 2023 ذات التهوية الديناميكية

قطار رقم 2202 تهوية ديناميكية

- يتم تشغيل قطار رقم 2202 تهوية ديناميكية على خط «القاهرة - أسوان».

- يعمل قطار رقم 2202 تهوية ديناميكية في الفترة من 23 يونيو الجاري حتى يوم 7 أغسطس المقبل.

- يقوم قطار رقم 2202 تهوية ديناميكية الساعة 12.45 صباحًا من محطة القاهرة.

- يصل قطار رقم 2202 تهوية ديناميكية إلى محطة أسوان الساعة 1.45 مساء.

قطار رقم 2203 تهوية ديناميكية

- يتم تشغيل قطار رقم 2203 تهوية ديناميكية على خط «أسوان - القاهرة».

- يتم تشغيل القطار في الفترة من 23 يونيو الجاري حتى 7 أغسطس المقبل.

- يقوم القطار الساعة 7.35 مساء من محطة أسوان.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 7.55 صباحًا.

قطار رقم 2204 تهوية ديناميكية

- يتم تشغيل قطار رقم 2204 تهوية ديناميكية على خط «القاهرة - أسوان».

- يتم تشغيل القطار في الفترة من 22 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

- يقوم قطار رقم 2204 تهوية ديناميكية الساعة 10.20صباحًا من محطة القاهرة.

- يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 11.05 مساء.

قطار رقم 2205 تهوية ديناميكية

- يتم تشغيل القطار على خط «أسوان - القاهرة».

- يتم تشغيل القطار في الفترة من 23 يونيو الجاري حتى 7 أغسطس المقبل.

- يقوم القطار الساعة 10.15 صباحًا من محطة أسوان.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 10.40 مساء