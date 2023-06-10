«المؤلفين والملحنين» تحذر من استغلال أغاني وموسيقى أعضائها دون تصريح

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيانا تحذيريا ضد أي جهة تستغل أغاني وموسيقى أعضائها دون الحصول على تصريح وإذن منها.

الجمعية تحذر أي كيان يستغل الحقوق

جاء البيان التحذيري كالتالي: «تحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو أي شركة إنتاج أو وكالة إعلانات أو شركات الخدمة الرقمية والمنصات بجميع أشكالها أو أي جهة أخرى تستخدم وتستغل أغاني وموسيقى أعضائها من الكتالوج المصري والأجنبي قبل أن تعود إلى الجمعية للحصول على التصاريح اللازمة أو إرشادكم لأصحاب الحقوق إن لم تكن الحقوق للجمعية، وحتى لا يتم التحايل من قبل بعض الجهات للحصول على حقوق أعمال لا يمتلكونها».

الجمعية تحتفظ لنفسها بالمساءلة القانونية

وأكدت الجمعية في بيانها، أنها تحتفظ لنفسها بحق العودة وتوجيه المساءلة القانونية واتخاذ اللازم على من يتعدى على حقوق أعضائها.