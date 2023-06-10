المشدد 6 سنوات وغرامة مالية للمتهم بالإتجار في الهيروين بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، أحد الأشخاص لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة «الهيروين» وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة أوسيم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات والسلاح وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

الإتجار في الهيروين

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة «الهيروين» بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقى قسم شرطة أوسيم إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الهيروين» للإتجار بقصد الحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتم إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.