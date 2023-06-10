عالم أزهري لقناة الناس: 3 أمور على الرجل إخبار زوجته بها قبل الخروج من المنزل

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ النبي كان يخرج إلى الغار للتعبد وأهله يعلمون مكانه وماذا يريد بخروجه والحكمة في ذلك، مؤكدًا أنَّ هذا الأمر من الآداب التي علمنا إياها رسول الله وهي من أسرار الزواج الناجح.

جبر: على الأزواج التأدب بأدب النبوة وإبلاغ الزوجة بمكان تواجده خارج البيت

وأضاف «جبر» خلال برنامج «اعرف نبيك» الذي يقدمه على قناة الناس، أنَّ كثيرًا من الرجال المتزوجين لا يتأدبون بـ أدب النبوة في مسألة إعلام الزوجة بمكان خروجه، وإنما يتضايقون من سؤالها عن وجهتهم، قائلاً: «رغم أنَّه حقها في أن تعرف وتطمئن عليه».

أدب النبي مع زوجته

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ أدب النبي مع زوجته بلغ أن يُعلمها ويُعرفها عنوانه والمدة التي سيغيب فيها عن البيت، والغرض الخارج من أجله مثل التعبد، ما يجعل الزوجة تطمئن عليه وإذا تأخر تعرف من تسأل عنه وأين، قائلاً: «أما المعاملة بالغموض وكأنه أمر سري عن الزوجة حتى إنها لا تعلم عن زوجها شيئًا.. فهذا من أسباب فشل الزواج».

وأكد أهمية أن تُعلم الزوجة أيضًا زوجها بمقصدها والأماكن التي ستخرج إليها وتحركاتها حتى إذا أراد أن يطمئن عليها أو تأخرت عرف أين يسأل عنها، «منبقاش عايشين حياة الفوازير.. تيجي المرأة أو الرجل يخرج بدون تبيان وجهة الخروج لا للأولاد أو حتى شريك الحياة».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.