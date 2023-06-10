نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.. رابط الحصول عليها من بوابة الأزهر

قبل قليل، اعتمد وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، الدور الأول، وذلك للعام الدراسي 2022 – 2023 م، داخل مشيخة الأزهر.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

وفي إطار إعلان تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، أعلنت مشيخة الأزهر أن إجمالي أعداد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسي، 2022 – 2023، بلغ 155 ألفًا و536 طالبًا وطالبة.

وحضر من هذا العدد الامتحانات 153 ألفًا و717 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الطلاب الناجحين منهم 110 آلاف و119 طالبًا وطالبة، بنسبة بلغت 71.64%، بينما انتقل إلى امتحانات الدور الثاني منهم 45 ألفًا و416 ألف طالب وطالبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من على بوابة الأزهر

وفي إطار التسهيل على طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، من أجل الحصول على نتيجتهم، وجه وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، بأن يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

وذلك لكي يتمكن طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، من الوصول إلى نتيجتهم عبر الإنترنت بكل سهولة، وذلك من خلال هذا الرابط.

كما يمكن للطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وأولياء أمورهم، الحصول على نتائجهم من خلال المعاهد الأزهرية التابع لها الطالب والطالبة.

وبعد اعتماد النتيجة، قدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والسداد والتوفيق، طالبًا منهم أن يجتهدوا ويبذلوا قدر استطاعتهم حتى يكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، وأن يحملوا رسالة الأزهر العالمية ونشرها.