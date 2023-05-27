مواعيد قطارات تالجو «القاهرة - الإسكندرية» بداية من أول يونيو.. وأسعار التذاكر

حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد قطارات تالجو «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، والمقرر أن يبدأ تشغيله بصفة يومية اعتباراً من أول يونيو المقبل، في إطار حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، فضلاً عن مواعيد وقوفه في المحطات المختلفة.

والقطارات التي يتم تشغيلها يومياً على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، تحمل أرقام 2023 و2025 و2022 و2024، بحسب الهيئة التي أكدت أن هذه النوعية من القطارات تم إضافتها في إطار الاهتمام بتطوير منظومة السكة الحديد.

مواعيد قطار تالجو رقم 2025

- يقوم قطار تالجو رقم 2025 من محطة القاهرة 8:00.

- يصل إلى محطة سيدي جابر 10:14.

- يتحرك من محطة سيدي جابر الساعة 10:23.

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 10:30.

مواعيد قطار رقم 2023

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 14:00.

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 16:14.

- يتحرك من محطة سيدي جابر الساعة 16:23.

- يصل إلى محطة الإسكندرية 16:30.

مواعيد قطار رقم 2022

- يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 7:00.

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 7:10.

- يتحرك من محطة سيدي جابر الساعة 7:20.

- يصل إلى محطة القاهرة 9:35.

مواعيد قطار رقم 2024

- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 14:00.

- يصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 14:10.

- يتحرك من محطة سيدي جابر الساعة 14:15.

- يصل إلى محطة القاهرة 16:30.

أسعار تذاكر قطار التالجو الإسكندرية القاهرة

- 200 جنيه للدرجة الأولى.

- 150 جنيه للدرجة الثانية.