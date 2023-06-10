عالم أزهري عبر «قناة الناس»: سيدنا محمد تلقى القرآن قبل خلق آدم

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ النبي في مرحلة روحانيته قبل خلق بشريته تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وعندما أتاه سيدنا جبريل بالوحي قال له اقرأ أو ردد خلفي، بحسب رواية صحيح البخاري.

جبر: موقف نزول الوحي على سيدنا محمد

وأضاف «جبر» خلال برنامج «اعرف نبيك» الذي يقدمه على شاشة «قناة الناس»، أنَّ موقف نزول الوحي على سيدنا محمد، وفق رواية غير مشهورة وواردة بكتب السنة الأخرى بخلاف رواية صحيح البخاري، أنَّ سيدنا جبريل أتى النبي محمد بقطعة من ديباج، وهو حرير الجنة، مكتوب فيها، فقال له اقرأ وفرد له الرقعة، فرد عليه النبي:«ما أنا بقارئ»، أي لا أستطيع القراءة، فقال له جبريل بعدما ضمه: «اقرأ»، أي اقرأ من حفظك، ليعيد عليه النبي محمد «ما أنا بقارئ»، أي لا أذكر ما اقرأ، فضمه الثالثة ثم قال له: «اقرأ باسم ربك الذي خلق».

نبوءة سيدنا محمد قبل خلق آدم

وتابع عالم الأزهر الشريف في تفسيره لآيات الذكر الحكيم، أنَّ موقف الوحي في هذا التفسير دلالة على أن النبي في بداية وحيه كان يعلم الوحي، موضحًا أنَّ نبوته تأتي قبل خلق آدم، ونبوة النبي كانت متعلقة بالقرآن والنبوة متعلقة بالروح لا الجسد، فهو قبل خلق البشرية تلقى القرآن من لدن حكيم عليم.