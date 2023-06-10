أعمال سيد درويش وجمال عبد الرحيم الفلكلورية برؤية عصرية في ساحة الثقافة

تحت عنوان أغاني بالعربي يقدم كورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، تجربة فنية فريدة يشارك فيها بالغناء كل من أمينة خيرت - دينا إسكندر - رحاب مطاوع مع العازفين نشأت لبيب - رمضان منصور (بركشن) ونغماية صفوت (بيانو) وذلك في الخامسة مساء الثلاثاء 13 يونيو على مسرح ساحة الثقافة بمدينة السلام.

الحفل يوم 13 يونيو

وخلالها يؤدى الكورال مجموعة من أغاني الفلكلور المصري التي تم تداولها خلال القرن العشرين وترسخت في الوجدان الشعبي صاغها برؤية عصرية المايسترو ناير ناجي للكورال متعدد الأصوات والمغنيين المنفردين بمصاحبة البيانو والإيقاعات الشرقية منها طلعت يا محلا نورها، يا ورد على فل وياسمين، بالإضافة لأعمال أخرى لعظماء التلحين المصرية مثل سيد درويش وجمال عبد الرحيم وغيرهما.

الكورال مع المايسترو ناير ناجي

يذكر أن كورال القاهرة الاحتفالي أسسه المايسترو ناير ناجي عام 2000 بهدف تقديم الأعمال الكورالية العالمية والمحلية المميزة، مثل مصر فى مسابقة أصوات براغ بجمهورية التشيك عام 2012 وحصل على الجائزة الفضية، ليصبح بذلك أول كورال مصرى يحصل على جائزة فى مسابقة عالمية ، شارك فى العديد من المسابقات الدولية وقدم الكثير من العروض الناجحة ونال تقدير الجمهور والنقاد .