والدة الفائزة بذهبية الرمح في فرنسا: ابنتي اجتهدت حتى الفوز

كشفت والدة سامية محمد، الحاصلة على ذهبية الرمح من ذوي الاحتياجات الخاصة، بدورة الألعاب العالمية بفرنسا، أن ابنتها تعود مع بعثة المنتخب غدًا.

التركيز على هذه النماذج الناجحة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، «نحتاج إلى التركيز على هذه النماذج».

قدوة للشباب

وأضافت والدة البطلة: أن هذه النماذج ينبغي أن تكون قدوة للشباب بصفة عامة ليس لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، مؤكدا أن ابنتها اجتهدت حتى توجت بالميدالية الذهبية.

تتويج بالميدالية الذهبية

ومن جانبها، هنأتها الإعلامية عزة مصطفى، على تتويج ابنتها بالميدالية الذهبية في الرمح، قائلة: بوسيها واشكريها على الذهب الذي جاءت بها إلى مصر وربنا يبارك وفيها ويخليها لك.