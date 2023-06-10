الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والابتدائية بسوهاج خلال ساعات

انتهت امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة سوهاج الأسبوع الماضي، لتبدأ أعمال الكنترول والتصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لاعتماد النتيجة، وإعلانها لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بسوهاج.

قال الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية لـ«الوطن» إن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية والإعدادية الأزهرية من المنتظر إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من مختلف الأعمال الفنية للرصد والتجميع.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية والإعدادية

ليتم إعلان النتيجة للطلاب فور اعتمادها، ويمكن للطلاب الحصول عليها من الرابط الإلكتروني لإدارة سوهاج الأزهرية الذي سيتم الإعلان عنه فور اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

فضلا عن إعلان أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية الأزهرية داخل الإدارات التعليمية المختلفة، وفقا للمعاهد الدينية للفتيات والبنين.

طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية

وقد أدى امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية لهذا العام بمحافظة سوهاج 13 ألف طالب وطالبة داخل 179 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة بينما طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام بلغ 12500 طالب وطالبة، موزعين على 95 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.