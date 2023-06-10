اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وذلك للعام الدراسي 2022 – 2023، كما تم إعلان المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وجاء مجموع الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية الأزهرية على النحو التالي:

510 درجة مقسمة إلى 255 درجة للترم الأول و255 درجة إلى الترم الثاني.

توزيع الدرجات

وجاء توزيع درجات المواد على النحو التالي:

مادة أصول الدين والتي تضم كافة هذه الأقسام (تفسير وحديث وتوحيد وسيرة) 50 درجة.

مادة اللغة العربية والتي تحتوي على الأقسام (المطالعة والنصوص والإنشاء ونحوال صرف) 50 درجة.

مادة الرياضيات بقسمي الجبر والهندسة 30 درجة.

مادة الفقه 25 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 10 درجات.

مادة القرآن الكريم 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 20 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

مواد لا تضاف للمجموع.

مادة التربية الفنية 10 درجات.

مادة الحاسب الألي 20 درجة

المستوى الرفيع 25 درجة

وكان وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، قد قدم التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، بعدما تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، كما وجه بتوفير نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية على موقع بوابة الأزهر الإلكتروني، وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم، ويمكن الوصول إلى النتيجة من خلال هذا الرابط.