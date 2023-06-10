هل شهادة البيانات تغني عن الرخصة أثناء السير؟.. خبير مروري يوضح

يرغب الكثير من قائدي وملاك السيارات في استخراج شهادة بيانات وحملها عند السير بالسيارة أعلى الطرق الرئيسية والمحاور، بدلا من رخصة القيادة، تجنبًا للوقوع في أي مخالفة من قبل الحملات المرورية التي تتم بصفة مستمرة، ولذلك تجيب «الوطن» عبر السطور التالية هل شهادة البيانات تغني عن الرخصة أثناء السير بالسيارة أعلى الطرق؟.

هل شهادة البيانات تغني عن الرخصة أثناء السير بالسيارة أعلى الطرق؟

وفي هذا الصدد، يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن شهادة البيانات للسيارة تغني عن رخصة تسيير السيارة، حيث إنها تُعتبر وثيقة رسمية توجد بها كل بيانات السيارة بما فيهم الضريبة والتأمين، هذا بالإضافة إلى أن شهادة البيانات يمكن توجيهها إلى أي جهة مرورية خارج المحافظة التي يتم ترخيص السيارة بها وهي يعتد بها في كل أنحاء الجمهورية.

خطوات استخراج شهادة بيانات للسيارة

وأوضح الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن» أن شهادة البيانات عند استخراجها لا بد من توافر المستندات التالية لإنهاء الإجراءات، أولا يقدم الراغب في استخراج شهادة بيانات للسيارة بطاقة رقم القومي الخاصة به، ويتطلب تقديم طلب استخراج شهادة بيانات على أن يشمل الجهة المراد استخراج الشهادة لها، ولا بد من استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم أوراق العقود أو التوكيل الخاص بالسيارة.

ولفت «هشام» إلى أن من أهم الأوراق عند استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم رخصة السيارة، وتقديم شهادة براءة الذمة في حالة نقل الملكية أو حالة نقل القدي ضمن أوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة.

استخراج شهادة بيانات سيارة أون لاين

وأضاف الخبير المروري أن ملاك السيارات يمكن من خلال الإنترنت استخراج شهادة بيانات سيارة أون لاين، من المنزل الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال تبويب خدمة المرور من هنا، والذي يتبع الخطوات التي تنهي الإجراءات في أسرع وقت ممكن من خلال اختيار زر استخراج شهادة بيانات للمركبات، ويقوم بعد ذلك طالب استخراج شهادة بيانات سيارة أون لاين تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب أو إنشاء حساب جديد بكل سهولة، ويقوم بإدخال البيانات المطلوبة، كم يقدم صورة من البطاقة الشخصية، ثم بعد ذلك دفع الرسوم عبر الموقع إلكترونيا أو عند استلام الشهادة.