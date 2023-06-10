عادل حمودة: الاتحاد الأوربي يفتقر لجيش موحد رغم قدرات أعضائه العسكرية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الاتحاد الأوربي يعتبر في عرف كثير من الخبراء قوة العظمى، لكن هناك الكثير من الشكوك في ذلك لعدة أسباب؛ منها أزمة الديون السيادية الأوروبية التي بدأت منذ عام 2008، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا في 2020.

حمودة: الناتج المحلي الأوروبي 15 تريليون دولار عام 2020

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه بلغ الناتج المحلي الأوروبي 15 تريليون دولار عام 2020، وهو أكبر من الصين بتريليون واحد فقط، إذ يفتقر الاتحاد الأوروبي إلى جيش موحد رغم القدرات العسكرية الكبيرة جدا للعديد من أعضائه مثل ألمانيا وفرنسا.

توقعات بتفكك الاتحاد الأوروبي

وأوضح أنه بالرغم من كل تلك النقاط من القوة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي، فإن الكثير من الخبراء يتوقعون تفككه بسبب اهتمام كل دولة من الأعضاء بأولوياتها الاقتصادية والسياسية ولو كانت ضد مصالح باقي الدول الأعضاء، ويضاف لذلك أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى سياسة خارجية موحدة، ولا يمكنه إظهار القوة العسكرية بشكل فعال في جميع أنحاء العالم.