تأجيل موعد عرض فيلم «على الزيرو» لمحمد رمضان بسبب عدم انتهاء التصوير

أعلنت شركة «العدل جروب» تأجيل عرض فيلمها الجديد «على الزيرو» بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي لوقت لاحق.

وكتبت شركة العدل جروب، على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم».

وأضافت: «ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة؛ فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله».

تفاصيل فيلم على الزيرو

وتدور أحداث فيلم «على الزيرو» في إطار من الحركة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول «حمزة» الملقب بـ«دراجون»، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، ابرزهم محمد رمضان، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران وغيرهم