«الآثار»: نجحنا في استرجاع 30 ألف قطعة من الخارج.. تملأ متحفا كاملا  

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك إدارة اسمها إدارة الآثار المستردة دورها تتابع كل حركات الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أن هذه الإدارة تتعاون مع وزارة الخارجية والنائب العام ومكتب التعاون الدولي ويتم إعادة القطع.

استرداد حوالي 30 ألف قطعة

وأوضح «وزيري» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع عبر قناة «الحياة»، أنه تم استرداد نحو 30 ألف قطعة من الخارج تملأ متحفا كاملا، موضحا أن هناك تجار يحاولون تهريب الآثار ومن خلالهم يتم رصد القطع المهربة وتاريخ خروجها وكونها قبل عام 2011 أم بعده.

50 بعثة أثرية مصرية

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه قبيل أحداث 2011 كان هناك نحو 3 بعثات مصرية وتوقفت الأعمال، وبدءا من عام 2015 بدأت العملية تنتعش ثم في 2016 زاد عدد البعثات وفي 2019 وصلنا إلى 50 بعثة أثرية مصرية بتمويل ذاتي من المجلس الأعلى للآثار، مؤكدا عملهم في حفائر على مستوى الجمهورية وميزانية وتمويل ذاتي والدولة تقف بالكامل مع قطاع الآثار حتى تظهر القوة الناعمة لمصر.