المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية.. نسبة النجاح 75.78%

قبل ساعات قليلة، أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، بنسبة نجاح بلغت 75.78%، كما تم الإعلان عن المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية.

المجموع الكلي وتوزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية

وجاء المجوع الكلي للدرجات للشهادة الابتدائية الأزهرية، وفق ما تم الإعلان عنه، على النحو التالي:

450 ألف درجة موزعة على الترمين، بواقع 225 درجة للفصل الدراسي الأول، و225 درجة للفصل الدراسي الثاني.

توزيع الدرجات

أما من حيث توزيع درجات الشهادة لاابتدائية الأزهرية على مختلف المواد، فجاءت على النحو التالي:

توزيع درجات مادة القرآن الكريم: 50 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة العربية: 50 درجة.

توزيع درجات مادة الرياضيات: 50 درجة.

توزيع درجات مادة التربية الإسلامية: 50 درجة.

توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.

توزيع درجات مادة العلوم: 25 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية: 25 درجة.

إجمالي أعداد الناجحين

بلغ إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأهرية، بحسب ما تم الإعلان عنه بعد اعتماد النتيجة من مشيخة الأزهر، 166 ألف و206 طلاب في مختلف محافظات الجمهورية، بينما بلغ أعداد الطلاب الحاضرين 164 ألف و563 طالب وطالبة، بينما بلغ إجمالي أعداد الطلاب الناجحين 124 ألف و710 طلاب، بنسبة نجاح بلغت 75.78%، في حين بلغ عدد الطلاب ممن لهم دور ثان 41 ألف و496 طالبا.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط.