«النقل» تكشف تفاصيل خطتها للتوسع في الموانئ المصرية: ممرات لوجستية

حددت وزارة النقل، تفاصيل الخطة متوسطة المدى الخاصة بتطوير الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على جعل مصر مركزاً عالمياً للتجار العالمية واللوجستيات، وهو ما عملت عليه الوزارة، موضحة أن الخطة تُسمى بالـ«مرحلة التوسع أي مركز التجارة العالمية واللوجستيات».

تخطي إيرادات تجارة الترانزيت

تأتي الخطة متوسطة المدى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2023 بعرض تقرير ودارسة عن إمكانية تخطي إيرادات تجارة الترانزيت لإيرادات السياحة في ظل العديد من التقارير الإعلامية نتيجة نجاح خطة تأهيل الموانئ المصرية، حيث تم إعادة تخطيط الخطة المرنة لوزارة النقل للتوسع في تدويل قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية بالاعتماد على تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا.

وفق تقرير رسمي، ارتكزت مرحلة التوسع على تنفيذ البنية التحتية المتطورة على مستوى عالمي والتي يتم تصميمها وهندستها بالكامل وتشغيلها وإدارتها ضمن شراكات استراتيجية طويلة المدي مع الشركات والمشغلين العالميين التي تقوم بضخ مليارات الدولارات داخل النظام اللوجيستي السابق تأهيله ضمن خطة 2024.

تدويل النظام اللوجيستي المصري

يتم تنفيذ أعمال التطوير بإنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجيستي المصري والإندماج المستدام في سلسلة الإمداد العالمية وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

تمثل أبرز الممرات التي عملت عليها وزارة النقل، في محور «السخنة - الإسكندرية» اللوجيستي الدولي المتكامل والذي يمتد من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر - مروراً بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة به والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ثم مروراً بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط، ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها وصولاً لميناء الإسكندرية الكبير.

ممرات لوجستية متكاملة

أيضاً الممر اللوجستي «العريش - طابا» والذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتي ميناء طابا على خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في سيناء والممر اللوجيستي «طنطا - المنصورة - دمياط» وممر «القاهرة - الإسكندرية» اللوجستي بدءاً من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وحتى ميناء الإسكندرية.

وضمن الممرات، الممر اللوجيستي «جرجوب - السلوم» الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري ويصل إلى ميناء السلوم البري مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم، وبانتهاء تلك المرحلة سيتم إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من «15-18» متر وأهمها موانئ «برنيس / سفاجا السخنة / الأدبية / توبيع على البحر الأحمر» وموانئ «العريش / بورسعيد / دمياط /أبو قير / الإسكندرية جرجوب» على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانى البحرية إلى 100 كم.

تعميق الممرات الملاحية

كما تشتمل الخطة على إنشاء حواجز امواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنوياً بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.