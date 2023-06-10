إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «مصر- إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى جامبو بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى دمنهور التعليمي وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «ولاء أحمد سعيد، 32 سنة، مقيمة الإسكندرية، إسلام محمد جمعة وحيد، 29 سنة، مقيم دمنهور، خالد أحمد عزت غزلان، 19 سنة، مقيم دمنهور، ومحمود شحاتة محمد، 50 سنة، مقيم الإسكندرية، فوزي محمد الوهيبي، 80 سنة»، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.