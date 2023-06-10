الطريق إلى الوطن.. 30 يونيو «كارت أحمر» من الشعب لـ«الإرهابية» (ملف خاص)

أوضاع صعبة عاشها الشعب المصرى تحت حكم تنظيم الإخوان الإرهابى والمعزول محمد مرسى، شهدت فتح الحدود أمام العناصر المخرِّبة، وانعدام الأمن والأمان فى الشارع، فضلاً عن أزمات شديدة ضربت الأسواق وتسببت فى ندرة السلع وشُح الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والبنزين، حتى بدأ الشعب يعلن عن رفضه واستيائه، وبدلاً من تعديل الجماعة الإرهابية لسياساتها التخريبية، والعمل لصالح البلاد، راحت تضيف لقصيدة الخيانة بيتاً آخر، من خلال التخطيط لبيع القناة ونقل الغاز المصرى لحلفائها والتخابر مع عدة دول، ليوقن الشعب أن الأمر لم يعد مجرد ظروف معيشية صعبة وإنما حياة أو موت.. إما وطن أو ضياع وتشرُّد..

وخرج المصريون بثورة عارمة فى 30 يونيو واجه بها الشعب عناصر التنظيم الإرهابى، وعلا صوته بكلمة واحدة لا تفاوض فيها ولا مساومة عليها.. «ارحل».. ما دفع القوات المسلحة، بقيادة المشير عبدالفتاح السيسى وقتها، إلى الإذعان لمطالب الشعب، لتتكلل الثورة بالنجاح وينتهى الأمر بعزل محمد مرسى والإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية.