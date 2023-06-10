مهندس: خرجت مع الملايين في 30 يونيو للحفاظ على مصر واستردادها من حكم تنظيم إرهابي

لم يتردد ناجى عطا، مدير المشروعات الهندسية بمحافظة القاهرة، فى المشاركة بثورة 30 يونيو، فبات نزوله إلى الميدان أمراً حتمياً لا نقاش فيه من أجل الحفاظ على مصر واستقرارها، بعد هيمنة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

باتت أحداث اليوم خالدة فى ذهن «ناجى» الذى لم تُنسِه الأعوام مشاركته فى هذا اليوم العصيب، التى بدأت منذ الإعلان الدستورى الصادر من المعزول محمد مرسى، وصولاً لما حدث أمام قصر الاتحادية، من بعض المشاحنات من قبَل جماعة الإخوان ضد المتظاهرين من جميع طوائف المجتمع، قائلاً: «بدأت فى النزول إلى المظاهرات ضد جماعة الإخوان منذ الإعلان الدستورى الذى أعلنه محمد مرسى، وذلك من خلال التسجيل عبر استمارات تمرد، التى زادت يقينى أن حكم جماعة الإخوان لا يمكن استمراره فى مصر لأنه ليس فى صالح استقرارها أو مستقبلها الذى نتمنى أن تكون عليه أم الدنيا» بحسب حديثه لـ«الوطن».

«ناجي»: شاركت في المظاهرات منذ الإعلان الدستوري الذي أعلنه «مرسي»

«بعد مشاركتى فى ثورة 25 يناير ظننت أن ما كنت أحلم به فى ذلك الوقت هو أولويتى الأولى، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتؤكد غير ذلك، فأصبحت هى همى الأول والوحيد للحفاظ على مصر كدولة متماسكة، والعمل على جعلها بعيدة كلياً عن سيناريوهات الحرب الأهلية والانقسامات التى شاهدناها فيما مضى»، وفقاً لـ«ناجى»: «كنت حريص على التوقيع على استمارة تمرد، إذ أصبح الإمضاء الخاص بى أمراً حتمياً وليس مجرد خانة بداخل الاستمارة فحسب، فكان قرار نزولى إلى الشارع المصرى نابعاً من حرصى الشديد على الحفاظ على مصر كدولة متماسكة، حيث وجب علينا كمصريين الخروج لقول كلمتنا فى 30 يونيو، فكان الميدان شاهداً على وجود جميع أطياف المجتمع المصرى، فكان منهم أقاربى وجيرانى وزملائى، كلنا كنا إيد واحدة أمام حكم الإخوان».

التخلص من حكم الإخوان الهدف الأول والأسمى لدى جميع فئات المجتمع

وكان التخلص من حكم الإخوان الهدف الأول والأسمى لدى جميع فئات المجتمع المصرى، بحسب «ناجى»: «وأنا فى طريقى إلى ميدان الاتحادية يوم 30 يونيو كانت قناعتى تزيد فى نجاح ثورة 30 يونيو، فكان وجود الشعب المصرى بهذه الأعداد والفئات العمرية والمجتمعية المختلفة مؤشراً قوياً على نجاحها، واستمررت فى الخروج إلى المظاهرات بصفة يومية إلى أن تمت إذاعة بيان القوات المسلحة، وتم عزل محمد مرسى والقبض على قيادات الإخوان».