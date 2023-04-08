كل ما تود معرفته عن محور أحمد عرابي بعد زيارة الرئيس له.. طوله 11 كيلومترا

نفذت الدولة عدداً من المشروعات القومية المهمة في محافظة الجيزة في قطاع النقل، يأتي على رأسها محور أحمد عرابي، والذي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، والذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي، وذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والتيسير عليهم، والحد من التلوث البيئي.

معلومات عن محور أحمد عرابي

يمتد محور أحمد عرابي بنطاق محافظة الجيزة.

- يصل طول المحور لـ11 كيلومترًا.

- عرض المحور 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

- تمّ ربط المحور بالطريق الدائري.

- أيضاً تمّ ربط المحور بمحور الفريق كمال عامر.

- يسهم المحور في حل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو.

- سيمر المحور على العديد من الأماكن الحيوية.

- يسهم المحور في تخفيف الضغوط المرورية على بعض المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل البراجيل، وصفط اللبن.

بحسب ما ذكره الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف لـ«الوطن»، فإنَّ المحاور الجديدة ستحل مشكلة كبيرة جدا سواء كان ربط شرق النيل بغربه، أو حركة الناس في المنطقة.

أكّد خبير النقل أنَّ المحاور ستسهل من الحركة وتوفر الوقود والحماية من التلوث، موضحاً أن الدولة تعمل على ربط مناطق غرب النيل مثل صفط اللبن وترسا وفيصل والسادات والبراجيل ومنطقة سفنكس بمناطق شرق النيل مثل المرج والمطرية ومصر الجديدة ومدينة نصر والسخنة، كما تقوم بأعمال تطوير وتوسعة لمحور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول حوالي 11 كيلومترًا.

شبكة قوية من الطرق

الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، حددت مزايا مهمة لمحور أحمد عرابي، موضحة أنَّ وجود 3 محافظات في القاهرة وهي الجيزة والقاهرة والقليوبية بالإضافة إلى المناطق الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة يستلزم شبكة قوية من الطرق، أبرزها محور أحمد عرابي، مؤكّدة أنَّ المحور يقلل الكثافة المرورية على محور 26 يوليو، فضلاً عن أهميته في الربط مع 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأضافت وكيل كلية النقل الدولي لـ«الوطن»، أنَّ المحور يقلل من الضغط المروري على الطريق الدائري ويسهل من الوصول إلى ميدان لبنان والمهندسين، لافتة إلى أنَّ الدولة حريصة على توفير شبكة قوية من الطرق بما يسهل حركة المواطنين.