مواعيد قطارات الصعيد في عيد الفطر 2023.. اعرف التفاصيل

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك؛ ليبدأ المغتربون من صعيد مصر بالبحث عن مواعيد قطارات الصعيد في عيد الفطر 2023؛ لقضاء العيد برفقة عائلاتهم في مسقط رأسهم، وفقًا لعادات وتقاليد الصعيد.

ويسعى المغتربون لمعرفة مواعيد قطارات الصعيد في عيد الفطر 2023، لتحديد موعد السفر المناسب لهم.

مواعيد قطارات الصعيد في عيد الفطر 2023

مواعيد قطارات الصعيد في عيد الفطر 2023، حدّدتها هيئة السكك الحديدية لقطارات الصعيد لتناسب الجميع، ما بين قطارات مكيفة ومميزة وديناميكية التهوية، والتي تختلف وفقا للخدمة المقدمة للمواطنين.

خريطة مواعيد قطارات الصعيد في عيد الفطر 2023

وتنشر «الوطن» لمتابعيها مواعيد قطارات الصعيد في عيد الفطر 2023، في إطار خدماتها المتعددة التي تقدّمها، وفقًا لما أعلنته هيئة السكك الحديدية.

- قطار رقم 1902 مكيف اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 12:20 صباحًا.

- قطار رقم 980 مكيف اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 8:00 صباحًا.

- قطار رقم 982 مكيف اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 12:00 ظهرًا.

- قطار رقم 970 مكيف اتجاه بور سعيد سوهاج، موعد قيام من بورسعيد الساعة 2:00 ظهرًا.

مواعيد قطارات الصعيد المكيفة في عيد الفطر 2023

- قطار رقم 990 مكيف اتجاه القاهرة سوهاج، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 4:00 عصرًا.

قطار رقم 976 مكيف اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 9:30 مساءً.

قطار رقم 2014 مكيف اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 9:00 مساءً.

قطار رقم 890 مكيف اتجاه القاهرة سوهاج، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 11:30 مساءً.

قطار رقم 976 مكيف اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 9:30 مساءً.

قطار رقم 996 مكيف اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 10.00 مساء.

قطار رقم 978 مكيف اتجاه القاهرة أسيوط، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 06:30 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 10:00 صباحا.

مواعيد قطارات الصعيد الروسى في عيد الفطر 2023

- قطار رقم 1012 روسي اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 8:20 مساءً.

- قطار رقم 1014 روسي اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

- قطار رقم 188 روسي اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 6:00 مساءً.

- قطار رقم 972 روسي اتجاه القاهرة أسيوط، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 2:20 ظهرًا.

- قطار رقم 160 روسي اتجاه القاهرة الأقصر، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 12:15 ظهرًا.

- قطار رقم 1004 روسي باتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 9:30 صباحًا.

- قطار رقم 1006 روسي اتجاه القاهرة سوهاج، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحًا.

- قطار رقم 974 روسي اتجاه القاهرة الاقصر، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 5:30 صباحًا.

- قطار رقم 80 روسي اتجاه القاهرة أسوان، موعد قيام من محطة القاهرة الساعة 8:30 صباحًا.