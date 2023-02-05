24 معلومة عن محطة قطارات الصعيد في الجيزة.. 6 أرصفة ومول تجاري «صور»

22 كيلو مترا هي إجمالي أطوال السكك الحديدية بمحطة سكك حديد صعيد مصر، والجاري تنفيذها حالياً في محافظة الجيزة، والتي تسهم في تقديم خدمات مميزة للركاب، حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني، وذات مستوى عالمي من الخدمات، وتحتوي على شاشات إرشادية وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات «TVM».

التفاصيل الكاملة لمحطة سكك حديد صعيد مصر

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لمحطة سكك حديد صعيد مصر:

1- مبنى المحطة الرئيسي مقام على مساحة 31 ألف متر مربع.

2- المبنى الرئيسي مكون من دور بدروم وجراج ودور أرضي وطابقين متكررين.

3- يشمل مبنى محطة سكك حديد صعيد مصر الرئيسي 6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي.

4- يتم حالياً إنشاء 4 أرصفة لخط المناشي.

5- يُجرى إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي «أسوان - إسكندرية – المناشي – البضائع».

6- جاري الانتهاء من تنفيذ كل الأرصفة وتركيب القضبان بها.

7- يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم.

8- تشمل المحطة 89 مفتاحا.

9- يشمل الدور الأرضي جزءً تجاريا ضمن مول تجاري متكامل بالدور «الأول - الثاني».

10 - توجد أماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

11- يوجد 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه.

12- تتميز المحطة بوجود منطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي، ‏وارتفاعه 40 مترا.

13- يضم الطابقان الأول والثاني للمحطة ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية.

14- تشمل المحطة ورشة صيانة عربات القطارات تضم 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات، والتي تشمل 6 سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات.

15- جاري تنفيذ ‏نفقين للسيارات، ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور.

16- جاري تجهيز نفقين للسيارات ‏باتجاه شارع السودان، ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة.

17- هناك مخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

18- إجمالي مساحة المشروع يبلغ 239 ألف مترا مربعا تقريباً، أي بما يعادل 57 فدانا.

19- يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة.

20- تشتمل خطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2.

21- تشتمل عمارات إستثمارية علي مساحة 44.000 م2.

22- تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.

23- أتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع.

24- يوجد في المبنى الرئيسي بدروم سيستخدم كجراج يسع 250 عربة، إضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة.