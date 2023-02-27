 أتوبيس يدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في السيدة عائشة

لقيت سيدة مصرعها دهسا أسفل عجلات أتوبيس أثناء عبورها الطريق بالسيدة عائشة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفية لمساع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بمصرع سيدة بدائرة قسم الخليفة

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا بمصرع سيدة إثر قيام أتوبيس بدهسها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «رضا سعد إبراهيم»، 58 سنة، وبالفحص تبين إصاباتها بتهشم في الرأس ونزيف حاد.

التحريات: دهسها أتوبيس أثناء عبور الطريق

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور المتوفية للطريق دهسها أتوبيس ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والتحفظ على الأتوبيس تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.