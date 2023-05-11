«أزهري» لقناة الناس: السيدة عائشة كانت السند للنبي

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة عائشة ويقدرها، وكانت السند له.

الغيرة طبيعة بشرية

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على فضائية الناس، أن السيدة عائشة دائما ما كانت تقول: «ما غرت على رسول الله من أحد كما غرت عليه من خديجة»، إذ أن الغيرة طبيعة بشرية لا يتحكم فيها أحد.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.