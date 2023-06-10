إصابة شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالدقهلية

أصيب شاب في مشاجرة مع جاره داخل مدينة المطرية بالدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

إصابة شاب نتيجة الاعتداء من قبل آخر بالدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية يفيد بإصابة شاب نتيجة تعرضه للاعتداء من قبل جاره، إذ وقع خلاف بينهما مما أدى إلى التعدي بسلاح أبيض على الشاب، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب نتيجة التعدي عليه بالضرب بأداة حادة من قبل جاره أثناء وقوع مشاجرة بينهم تسببت في إصابته، ويدعى محمد السيد إبراهيم من المطرية بالدقهلية.

نقل المصاب إلى المستشفى

وهرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعاف المصاب، وجرى نقله إلى مستشفي المطرية المركزي لإسعافه وعمل اللازم، والتوقيع الكشف الطبي وعمل التحاليل الطبية والإشاعات اللازمة، وجرى عمل اللازم لعلاجه.

تحرر محضرا بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.