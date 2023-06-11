مصممة إنترفيو لقبول الأطفال برياض الأطفال: سعيت إلى تغيير الصورة النمطية

قالت الدكتورة مريم الصيفي، مصممة «إنترفيو» لقبول الأطفال برياض الأطفال، إن هناك الكثير من الحالات الخاصة بآباء الأطفال الذين يقدمون لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال يعانون من مشكلات عدة، مشيرة إلى أنها سعت بكل ما أوتيت من قوة لتغيير الصورة النمطية للقبول في تلك المرحلة.

الصيفي: الإنترفيو الخاص برياض الأطفال كان تقليديا وصعبا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على قناة «DMC»، أن الإنترفيو الخاص بالأطفال في مرحلة رياض الأطفال كان تقليديا وصعبا على الأسر في كثير من الأحيان، وكذلك الأطفال، حيث كان يحمل عنصرية ببعض الأوقات.

الإنترفيو يعتمد على تقييم مهاري شامل

وأكدت أنها نجحت في تصميم إنترفيو للأطفال يعتمد على تقييم مهاري شامل، مشيرةً إلى أنها نجحت في تحويل قياس المهارات للأطفال إلى النظام العملي القائم على الألعاب من أجل التقييم، حيث تم تطبيق ما وجهت به في بعض المدارس.