«النقل» تكشف تفاصيل المشروعات الضخمة في المواني المصرية

تعمل حالياً وزارة النقل على مجموعة مهمة من المشروعات بالمواني المصرية، في إطار خطتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، منها مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير

وفق تقرير رسمي، أول هذه المشروعات مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، ويتكون من عدد من المشروعات المهمة وهي مشروع إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المروري على الطرق وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 35 كم.

كما يشمل مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 2.4 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع من 9 إلى 11 مليون طن حاويات ومن 6 إلى 7 مليون طن بضائع عامة وغلال سنوياً، ويتكون المشروع من رصيف بطول 1800 بعمق يصل إلى 18 وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2 وسيكون قادراً على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 م وعدد 1 سفينة بطول 400 م.

مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة

كما يشمل الميناء، مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنوياً، ويتكون المشروع من رصيف بطول 1150 م بعمق يصل إلى 15 م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2 وسيكون قادراً على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 م.

وأخر مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير بإجمالي أطوال حوالي 7200 متر، ويقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريين مص بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

مشروعات تطوير ميناء دمياط

ثاني المشروعات التي تعمل عليها وزارة النقل، مشروعات تطوير ميناء دمياط، وتشمل مشروع إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً وأطوال أرصفة 1970 م وعم 18 م، وساحة خلفية 922 ألف م2 بتكلفة 45 مليار جنيه، ويقوم بتنفيذ المحطة تحالف شركتي «المقاولون العرب وأركريدون»، ومن المتوقع أن تحقق المحطة إيرادات تصل 3.2 مليار دولار خلال فترة الامتياز كما تخلق المحطة 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتجتذب 1.2 مليون من حاويات الترانزيت من مواني شرق المتوسط.

سيقوم بإدارة وتشغيل محطة الحاويات التحالف الأوروبي «يوروجيت ألمانيا كونتشب إيطاليا، هاياج لويد ألمانيا» باستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار ولمدة 30 عام، ضمن مخطط للتحالف لإنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للحاويات والذي يتضمن إنشاء محطات لوجستية برية بمنطقتي الدلتا والصعيد الربط المحطة بالمواني البرية الجافة والمناطق الصناعية والاستهلاكية من خلال السكة الحديد.

كما تشمل مشروعات تطوير ميناء دمياط مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للميناء للوصول إلى عمق تصميمي 18.5م، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ويقوم بتنفيذ المشروع شركة الجرافات الوطنية.

أيضاً تشمل المشروعات إنشاء محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 خلف الحاجز الغربي، بإجمالي أطوال 3400 م وعمق 17م وساحات خلفية بمساحة 22 مليون م2 بتكلفة تقديرية 8.3 مليار جنيه، فضلاً إنشاء رصيف بحري بطول 600 م عمق 17 م وساحة خلفية 270 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.3 مليار جنيه.

مشروعات تطوير مواني البحر الأحمر

ثالث المشروعات التي تعمل عليها وزارة النقل، مشروعات تطوير مواني البحر الأحمر، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا «محطة سفاجا 2»، بإنشاء رصيف بحري بطول 1100 م طولي وغاطس 17 م وتكريك الممر الملاحي ومحطة لتداول الحاويات لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات بمدينة سفاجا بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

تتم الأعمال عن طريق تحالف شركات «إيديكس - أبناء عبد السلام الفقي - شركة الجرافات»، ومخطط للمحطة أن تكون بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنوياً تصل إلى 3 مليون حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى 7 مليون طن.

ضمن مشروعات تطوير مواني البحر الأحمر، مشروع إنشاء رصيف بحري بميناء سفاجا بطول 65 م طولي وغاطس 10 م وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بتكلفة 74 مليون جنيه من تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري.

كما تشمل مشروعات تطوير مواني البحر الأحمر، مشروع ميناء السويس، وجاري إعداد مخطط عام شامل لتطوير ميناء السويس وإنشاء الترسانة البحرية المصرية ويتم تنفيذ رصيف بطول 340 متر وغاطس 7 متر وبتكلفة 350 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية لميناء السويس بقوة شد 70 طن بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طن لرفع كفاءة الوحدات البحرية لأعمال القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بتكلفة 536 مليون جنيه تنفيذ جهاز الصناعات والخدمات البحرية.

مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة

أيضاً مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، وتم وضع المخطط العام له ليضاهي أحدث المواني العالمية، وليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، كما أن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات والتي لها خطوط ملاحية عالمية يتم دراسة عروضها بشأن عقود التشغيل والإدارة للمحطات الجديدة التي ستقام بالميناء.

تتضمن أعمال تطوير ميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 مقراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة 6.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 17 كم متصلة بالقطار الكبريائي السريع السخنة العلمين / مرسى مطروح، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17كم ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3300 متر.

يتم تسريع وتيرة العمل للاستفادة من موقع الميناء المميز علي البحر الأحمر في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وأشار التقرير، إلى أن الأعمال التي تتم لتطوير ميناء السخنة، ساهمت في تشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة بالطاقة النظيفة وصناعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث قرب الميناء للمنطقة الصناعية بالسخنة والتي تسهل الأعمال للمستثمرين، وكذلك سهولة حركة التصدير، فضلاً عن اهتمام كبرى الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الوقود الأخضر لاستخدامات وأغراض تموين السفن والخدمات البحرية، حيث موقع الميناء المحوري على البحر الأحمر وأهميته لخدمة حركة التجارة العالمية.