مخالفة تتسبب في سحب رخصتي السيارة والقيادة.. احذرها

مخالفة جديدة تتسبب في سحب رخصة التسيير، لم يتوقعها أحد من قائدي وملاك السيارات خلال سيرهم على الطرق والمحاور الرئيسية، إذ يتعرضون في بعض الأوقات لكسر المرايات اليمين أو اليسار، وبسبب ذلك يتم التقاط مخالفة مرورية.

كسر المرايات.. مخالفة تتسبب في سحب رخصتك ورخصة التسيير

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مخالفة تتسبب في سحب رخصتك ورخصة تسيير السيارة:

قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن كسر المراية اليمين أو الشمال يقع تحت بند شروط مخالفة المرورية طبقًا لقانون العقوبات رقم 77 فقرة (أ) يغرم مالك السيارة غرامة مالية، وإجراء فحص فني للسيارة، وإذا تخلف قائد السيارة عن دفع تلك المخالفة يتم سحب رخصة التسيير وإجراء فحص فني شامل للسيارة.

كسر المرايات ناتج عن رعونة وإهمال قائدي الدرجات النارية

وأضاف «هشام»، أن كسر المرايات من أسبابه الرئيسية قيام قائدي الدرجات النارية بالمرور بجوار السيارة، ويقومون بكسر اليمين أو اليسار دون قصد.

ولفت «هشام» إلى أن وجود شرخ بالزجاج الأمامي أو الخلفي يعتبر أيضا من هذه المخالفة، وكسر أو عدم تواجد الفوانيس الأمامية أو الخلفية للسيارة، وكذلك الإشارات الجانبية، وتطبيق أحد جوانب السيارة، وتغيير لون السيارة المثبت برخصة السيارة، تقع تحت بند شروط مخالفة الأمن والمتانة، ويجوز التصالح عليهما.

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2023

وعن كيفية التظلم على مخالفات المرور 2023، أتاح موقع النيابة العامة الفرصة لتقديم تظلم من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة، وهي:

الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.

الضغط على كلمة التظلمات

اختر نوع التظلم «رخصة المركبات»

تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة

الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة

تظهر جميع المخالفات المستحق دفعها

كما تظهر أمامك الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، بعد قراءتها قم بالضغط على كلمة الموافقة

تظهر البيانات الخاصة بالرخصة، اضغط على كلمة إرسال الطلب ‏

يظهر على الشاشة إيصال التظلم ورقم الطلب.. احفظ الرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة

ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك المحمول الذي قمت بتسجيله