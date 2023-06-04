كيفية متابعة طلب التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا.. اتبع 4 خطوات

أتاحت النيابة العامة خدمة متابعة طلبات التظلم على المخالفات المرورية، من خلال موقعها الإلكتروني، في ضوء التيسير على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والمجهود.

وترصد «الوطن» خطوات متابعة طلب التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيًا، والتي جاءت كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة من خلال هذا الرابط.

- تظهر 4 خانات، وهي «خدمات نيابات المرور، خدمات وثائق الأحوال الشخصية، خدمات نيابات الأسرة، خدمات النيابات الجنائية».

خدمات نيابات المرور

- الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور، ستظهر لك تلك الخدمات وهي «الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات»، يليه الضغط على خدمة متابعات الطلبات والقيام بكتابة رقم الطلب وبيانات الرخصة في الخانة المخصصة، ثم الضغط على أيقونة «بحث» وستظهر لك حالة الطلب.

- يمكن إلغاء طلب التظلم على المخالفات المرورية بالضغظ على أيقونة «إلغاء الطلب».