مواطن يلجأ للقضاء لتسجيل جهاز طهي فول.. والمحكمة تنصفه

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى مقامة من فاطمة هندي المحامية، طالبت فيها بمنح براءة الاختراع لموكلها لجهاز طهي الفول السريع الصحي.

الجهة الإدارية: المدعي لم يقدم تفاصيل الجهاز

قالت المحكمة في حيثياتها، إن الجهة الإدارية ممثلة في مكتب براءة الاختراع زعمت أن المدعي لم يفند محتويات الجهاز تفصيلاً والفكرة الجديدة التي يريد تنفيذها وحمايتها في الجهاز محل الدعوى.

تحديد تفاصيل الجهاز

وردت المحكمة أن المدعي حدد فعلاً أجزاء الجهاز، حيث أورد عناصر الحماية في سبع نقاط رئيسية هي:

- تصميم القدرة للطهي بالحجم الكبير وهى عبارة عن قدرة داخل قدرة وهي من معدن الإستلس إستيل.

- تربينة البخار التي تعمل على تحريك الجروبوكس والموصل بها ماسورة التقليب.

- أسطوانة التسخين ومهمتها استقبال الموجات الكهرومغناطيسية ويوجد بداخلها ملفات من السلك الحديدي يتم تسخين السلك بالموجات العالية ويمر الزيت داخل الماسورة الساخنة ثم يدخل الزيت إلى الخزان ثم إلى القدرة ووحدة التجفيف .

- وحدة تجفيف البقوليات وهى تعمل بالزيت الساخن الذى يمر على التربينة والجيروبوكس.

- وحدة التقطير والحقن وهى تعمل على حقن المواد المنبثقة .

- وحدة غسيل البقوليات والتنقيع

- وحدة طهي البقوليات بالزيت السيلكون الحرارى الساخن

واختتمت المحكمة حكمها أن قرار لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المدعى المطعون فيه استوى قائما على أسس غير مستخلصة استخلاصا سائغا من عيون الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى الماثلة، لا سيما المقدمة منها من الجهة الإدارية مصدره القرار الطعين، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه صدر مخالفا لصحيح حكم القانون.