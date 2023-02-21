رسوم تسجيل براءة اختراع في مصر.. تنقسم لـ3 شرائح ومجانا للطلبة

براءة الاختراع تعتبر صكًا شرعيًا يٌمنح نظير ابتكار يكون منتجًا أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما، أو تقدم حل تقني جديد لمشكلة ما، وتكفل البراءة لمالكها حماية اختراعه وتمنح لفترة محدودة تدوم 20 سنة على وجه العموم، نظير رسوم تسجيل براءة اختراع في مصر.

ويتيح مكتب براءات الاختراع المصري، للمصريين والمقيمين بالبلاد حق تقديم طلبات براءات الأختراع بأنفسهم، أو عن طريق وكلاء البراءات، من خلال التقدم بالطلب إلى المكتب المشار إليه مع دفع رسوم تسجيل براءة اختراع في مصر.

رسوم تسجيل براءة اختراع في مصر:

وأوضح مكتب براءة الاختراع المصري أن رسوم براءة الاختراع تنقسم إلى 3 شرائح كالتالي:

1- تبلغ رسوم تسجيل براءة اختراع في مصر 150 جنيهًا عن كل طلب.

2- فيما تبلغ رسوم تسجيل براءة اختراع في مصر، 100 جنيه عن كل براءة نموذجمنفعة

3- أما رسوم تسجيل براءة اختراع في مصر، للطلب المقدم من الطالب في مؤسسة تعليمية على مختلف أنواعها فيقدم مجانا، مع إضافة قيمة الدمغات المستحقة وفقا لقانون الدمغة.

ضوابط التقدم بطلب براءة الاختراع في مصر:

1- مدة الحماية 7 سنوات بالنسبة لبراءات نماذج المنفعة، و20 سنة بالنسبة لبراءات الاختراع.

2- ينخفض الرسم السنوى بالنسبة للطلبة ليكون (10%) من قيمته كما هو مدرج بالجدول عبر الرابط.

3- يخفض إلى النصف الرسم السنوى بالنسبة للافراد أو المنشآت الفردية التى لا يزيد عدد العاملين بها على عشرة.