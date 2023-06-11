تفاصيل أولى رحلات الحج البري.. 4 آلاف حاج ينطلقون غدا نحو الأراضي المقدسة

تنطلق غد الاثنين، أولى رحلات الحج البري وعدد الحجاج فيها نحو 4 آلاف حاج سيستمرون في السفر للأراضي المقدسة حتى يوم 19 يونيو الجاري، وذلك وفقا لما ادلي به أحمد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

1483 شركة منظمة للحج هذا العام

وعن عدد الشركات، أوضح «عبد الجواد» أنها بلغت نحو 1483 شركة أنهت استعدادها لسفر حجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألف حاج، لافتا إلى أن الجميع يعمل على تقديم أفضل خدمة للحجاج وإنجاح موسم الحج لهذا العام.

واستكمل أن تأشيرات حجاج السياحة بدأت في الصدور حاليا، موضحا أن شركات السياحة المنظمة للحج السياحي نبهت كافة الحجاج التابعين لها بالتواجد بمطارات السفر قبل أكثر من 5 ساعات من موعد انطلاق الرحلة، لافتا إلى أن مشرفي الشركات المرافقين للحجاج سيتواجدون بالمطارات قبل وصول الحجاج وذلك لشرح برنامج الرحلة والترتيب لكافة تفاصيل البرنامج.

آخر رحلات الحج السياحي

واختتم عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن أولى رحلات الحج السياحي طيران لهذا العام ستنطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق يوم 14 يونيو 2023، لافتا إلى أن آخر رحلات الحج السياحي المسافرة جوا والمنطلقة من مصر إلى المملكة العربية السعودية ستكون يوم 4 ذو الحجة المقبل الموافق يوم 22 يونيو الجاري.